وزير التعليم العالي يُتوج جامعة الحسن الأول بجوائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

محمد منفلوطي_هبة بريس

أشرف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارته وشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلوميات بحضور بعض رؤساء الجامعات ومسؤولين عن الوزارة.

وقد احتفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالمتفوقين في “مسابقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للموسم الجامعي الجاري، وقد مُنحت الجوائز لمؤسسات جامعية منها مؤسستين تابعتين لجامعة الحسن الأول، ويتعلق الأمر بكلية العلوم والتقنيات بسطات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد.

وقد تميز هذا الحدث بتوقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع والشركة المعنية، وبحضور خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، ورؤساء جامعات كل من عبد المالك السعدي، والحسن الثاني، والسلطان مولاي إسماعيل، وكذلك رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية.

الخطوة تأتي وعيا من الوزارة بالأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها إدماج التكنولوجيات الرقمية في المجال الأكاديمي والعلمي وبضرورة دعم وتنويع برامج التعاون والشراكة وتوسيع قاعدتها، خاصة مع القطاع الخاص.

وخلال هذا اليوم الاحتفالي تطرق الوزير والمدير العام للشركة المعنية للأهداف الاستراتيجية للشراكة العلمية بين الجانبين، متمثلة في إدماج مجموعة من التكوينات الرقمية في مجالات السحابة الالكترونية، والشبكات المعلوماتية الحديثة، وتخصصات ذات أهمية قصوى في المجال، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، الشبكات اللاسلكية الحديثة، والسحابة الالكترونية، والبيانات الضخمة وغيرها، لتصبح جزءا من التكوين الأكاديمي والعلمي بالجامعات من أجل تقوية المهارات العلمية للطلبة وتنمية كفاياتهم التكنولوجية والاستراتيجية..

وقد شهد هذا الحدث العلمي الكبير الاحتفاء بأفضل المكونين لأكاديميات الشركة الدولية لتقنية المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني في مجالات التخصص، وهم: الدكتور أيوب بهناس عن مؤسسة ENSAM بالدار البيضاء، والدكتور عبدالله جمالي عن مؤسسة ENSA برشيد، و الدكتور عبدالعالي شعوب عن مؤسسة INPT بالرباط، فسلمت لهم جوائز قيمة من قبل المدير العام للشركة، ورؤساء جامعاتهم.

إلى جانب ذلك تم الاحتفاء بالمهندسة فرح أو بلقاس باعتبارها أفضل سفيرة للشركة المعنية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، وهي عضو ضمن الفريق الفائز في “مسابقة تكنولوجيا المعلومات للسنة الجامعية الماضية 2020-2021، الذي أشرف على تأطيره د.عبدالله جمالي أستاذ باحث بنفس المؤسسة الجامعية، وسلمت لها الجائزة تثمينا لتفوقها في هذا المجال.

وخلال هذا اليوم، تم كذلك تكريم الطلبة المتفوقين في برنامج SEEDS FOR THE FUTURE المنظم من طرف نفس الشركة.

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