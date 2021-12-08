حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية المعتزلة حنان الخضر رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشرت خريجة ستار أكاديمي صورة لها، مرفوقة بالتعليق التالي :” أبي حياتي توقفت وقت رحيلك ، حجم الوجع لا يمكن تخيله حقيقة حياتي لم يعد لها معنى”.

و الجدير بالذكر أن والد حنان الخضر توفي السنة الماضية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط، بسبب تداعيات فيروس كوورنا.

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