حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”
نجلاء مزيان - هبة بريس
وجهت الفنانة المغربية المعتزلة حنان الخضر رسالة مؤثرة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.
و نشرت خريجة ستار أكاديمي صورة لها، مرفوقة بالتعليق التالي :” أبي حياتي توقفت وقت رحيلك ، حجم الوجع لا يمكن تخيله حقيقة حياتي لم يعد لها معنى”.
و الجدير بالذكر أن والد حنان الخضر توفي السنة الماضية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط، بسبب تداعيات فيروس كوورنا.
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يصعب فراق الأعزاء خاصة الوالدين، ولكن تستمر الحياة دون مبارحة الدعاء للوالدين، وأحيانا تمر بنا أحداث تترتب عنها قرارات صائبة في الدنيا والآخرة مثل الإبتعاد عن كل مجال تشَبه شائبة يظهر صوريا أن فيه شهرة وجاه وهو الأصل يسحبنا للهوية.