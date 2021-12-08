ألمانيا.. انتخاب أولاف شولتز مستشارا خلفا لأنغيلا ميركل

2021-12-08 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصد شولتز على 395 صوتا.

وذكرت القناة الثانية الألمانية أن شولتز حصد 395 صوتا في البرلمان من أصل 736، موضحةً أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان بحاجة إلى 369 صوتا فقط للفوز بمنصب المستشار.

وقاد شولتز حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ولم يكن شولتز (63 عاماً) بعيدا عن دوائر السلطة في ألمانيا، إذ أنه محام يعرف دهاليز السياسة جيدًا، وشغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المال.

وسبق له أن شغل منصب رئيس حكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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