مختبرات “سوطيما” بالدار البيضاء جاهزة لتموين إفريقيا بلقاحات كورونا
انتهت مختبرات “سوطيما” ضواحي الدار البيضاء من كافة التحضيرات التقنية و اللوجيستيكية المندرجة في إطار تصنيعها للقاحات كورونا بعد الاتفاقية التي سبق و أن وقعها المغرب و الصين.
و سيكون المصنع الذي تم إنشاؤه في ظرف زمني قصير جاهزا للشروع في تموين القارة السمراء بلقاحات “سينوفارم” التي سيتم إنتاجها بالمغرب و ذلك بداية من أواخر الشهر الجاري.
هذا المشروع الضخم، الذي كلف ميزانية تقدر بحوالي 500 مليون دولار، سيمكن المغرب من توفير عدد كاف من اللقاحات للدول الإفريقية الشقيقة و الصديقة.
و سيصبح المغرب من خلال مصنع “سوطيما” رائدا في تصنيع عدد من الأدوية و اللقاحات إلى جانب لقاح كورونا، و هو ما سيتيح للمغرب تعزيز سيادته الصحية و تفوقه القاري و الإقليمي ليصبح المصدر الأول للصناعات الطبية بإفريقيا.
تعليق واحد
الله يكمل ؛ الله يبارك
عاش ملكنا الهمام ايده الله ونصره
عاش المغاربة العظماء