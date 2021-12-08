لقاح كورنا
صورة تعبيرية

مختبرات “سوطيما” بالدار البيضاء جاهزة لتموين إفريقيا بلقاحات كورونا

2021-12-08 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهت مختبرات “سوطيما” ضواحي الدار البيضاء من كافة التحضيرات التقنية و اللوجيستيكية المندرجة في إطار تصنيعها للقاحات كورونا بعد الاتفاقية التي سبق و أن وقعها المغرب و الصين.

و سيكون المصنع الذي تم إنشاؤه في ظرف زمني قصير جاهزا للشروع في تموين القارة السمراء بلقاحات “سينوفارم” التي سيتم إنتاجها بالمغرب و ذلك بداية من أواخر الشهر الجاري.

هذا المشروع الضخم، الذي كلف ميزانية تقدر بحوالي 500 مليون دولار، سيمكن المغرب من توفير عدد كاف من اللقاحات للدول الإفريقية الشقيقة و الصديقة.

و سيصبح المغرب من خلال مصنع “سوطيما” رائدا في تصنيع عدد من الأدوية و اللقاحات إلى جانب لقاح كورونا، و هو ما سيتيح للمغرب تعزيز سيادته الصحية و تفوقه القاري و الإقليمي ليصبح المصدر الأول للصناعات الطبية بإفريقيا.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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