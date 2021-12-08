الPPS يدعو إلى دعم المتضررين من قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية

2021-12-08 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باهتمامٍ بالغ، الإجراءات المتخذة من أجل الحفاظ على مكتسبات البلاد في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، بارتباطٍ مع ما يجري عالميا من تطوراتٍ على هذا الصعيد.

وفي هذا الصدد، سجل الحزب إيجاباً التحكم الكبير للبلاد في المؤشرات الأساسية، ولا سيما منها عدد المُصابين وعدد الوفيات، كما يتطلع إلى أن يستمر هذا التحسن المضبوط، وأن تتواصل هذه اليقظةُ المحمودة، إلى غاية الانتصار النهائي على الوباء.

وتناول الحزب، قرار الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في البلاد، مجددا تنبيهَــهُ إلى ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ مواكِبة وداعمة للمتضررين من هذا الإجراءِ الصعب ذي الانعكاسات الوخيمة على المُشتغِــلين بمجاليْ الفن والثقافة.

كما لفت الحزل، مُــجدَّدًا، الانتباه، إلى ما تُكابدُهُ فئاتٌ واسعة ومهنٌ وقطاعاتٌ كثيرة من جرّاء الجائحة وتداعياتها. وهو ما يستدعي من الحكومة تحمل مسؤولياتها في إيجاد الصيغ المناسبة للتوفيق بين حزمة الإجراءات الصحية التي تتخذها من جهة، وما يتعين أن يُصاحبها من تدابير اجتماعية لتخفيف وطأة وصعوبة الأوضاع على الفئات المتضررة، من جهة ثانية.

كما جدد الحزب دعوته من أجل مساهمة جميع الفئات، وخاصة الميسورة منها، في تمويل هذه التدابير، من خلال إطلاق حملة جديدة للتضامن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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