أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2021

هبة بريس

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، الذي يوجد مقره بزيورخ السويسرية، عن التشكيلة المثالية لسنة 2021 ، و التي تميزت بتواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن لائحة تضم أفضل 11 لاعبا في أنحاء المعمور.

جاء إختيار حكيمي، اللاعب العربي والإفريقي الوحيد في هذه اللائحة، نظير العروض المتميزة التي بصم عليها في الميادين الأوروبية مع فرق ريال مدريد وبروسيا دورتموند وأنتر ميلانو، الذي توج معه بلقب البطولة الإيطالية خلال الموسم الماضي قبل انتقاله إلى باريس جيرمان الفرنسي حيث يواصل حضوره المتميز.

كما بصم حكيمي على حضور لافت رفقة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم حيث ساهم في تأهل أسود الأطلس إلى الأدوار النهائية لكأس إفريقيا – الكاميرون 2022 ، و كذا للدور الحاسم من التصفيات الإفريقية لكأس العالم قطر 2022 ،حيث سجل المنتخب المغربي العلامة الكاملة من خلال تحقيقه الفوز في كل المباريات التي خاضها ، مما جعله يرتقي إلى المركز الأول عربيا و الثاني إفريقيا و الـ28 في التصنيف العالمي برصيد 1525 نقطة.

وسجل حكيمي حضوره بين الكبار في “التشكيلة المثالية” للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، والتي ضمت مهاجم بايرن ميونخ، روبيرت ليفاندوفسكي، ونجم مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

والاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم، المعروف اختصارا تحت اسم (IFFHS) هو منظمة موازية للاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) تأسست في 27 مارس 1984 على يد الألماني ألفريدو بوغي المولود في الدار البيضاء، وتعمل على عمل أرشيف خاص بإحصائيات تهم، على الخصوص، التصنيف الشهري للأندية وقائمة هدافي العالم وغيرها من التصنيفات الشهرية والسنوية للرياضة الأكثر شعبية في العالم .

وفي ما يلي أفضل تشكيلة لسنة 2021 حسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء:

المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – ليوناردو بونوتشي (جوفنتوس) – روبين دياز (مانشستر سيتي) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ)

خط الوسط: جورجينيو (تشيلسي) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

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