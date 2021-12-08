السفارة الألمانية تكذب “تقرير استخباراتي” وتؤكد: المغرب شريك محوري

2021-12-08 / 9:16 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

كذبت السفارة الألمانية بالرباط، فحوى تقرير استخباراتي منسوب لباحثة سويسرية حول العلاقات بين المغرب والمانيا.

وقالت السفارة في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة.”

هذه المرة، تضيف السفارة، كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. مشيرة الى أن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، و تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة.

وشددت السفارة على أن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، مضيفة أن المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، و من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا.

وأكدت السفارة على أن ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزير خارجية روسيا يزور المغرب للقاء كبار المسؤولين

وزير خارجية روسيا يزور المغرب للقاء كبار المسؤولين

2021-12-07 / 5:02 مساءً
Photo of برئاسة أخنوش.. المصادقة على اتفاقيات استثمارية بحوالي 2 مليار درهم

برئاسة أخنوش.. المصادقة على اتفاقيات استثمارية بحوالي 2 مليار…

2021-12-07 / 3:04 مساءً
Photo of ميارة: المعركة ضد ظاهرة العنف ضد النساء تظل متواصلة

ميارة: المعركة ضد ظاهرة العنف ضد النساء تظل متواصلة

2021-12-07 / 2:29 مساءً
Photo of انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لـ “مجموعة فيسغراد+المغرب” ببودابست

انعقاد الاجتماع الوزاري الأول لـ “مجموعة فيسغراد+المغرب” ببودابست

2021-12-07 / 12:12 مساءً
Photo of وهبي: المغرب ملتزم بالسير قدما في مسار إصلاح منظومة العدالة

وهبي: المغرب ملتزم بالسير قدما في مسار إصلاح منظومة…

2021-12-07 / 11:31 صباحًا
Photo of ببودابست.. بوريطة يتباحث مع نظرائه من التشيك وسلوفاكيا وبولونيا

ببودابست.. بوريطة يتباحث مع نظرائه من التشيك وسلوفاكيا وبولونيا

2021-12-07 / 10:06 صباحًا
Photo of بوريطة يتباحث في بودابست مع نظيره الهنغاري

بوريطة يتباحث في بودابست مع نظيره الهنغاري

2021-12-06 / 9:05 مساءً
Photo of في قراءة ثانية ..مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية

في قراءة ثانية ..مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع…

2021-12-06 / 6:33 مساءً
Photo of أمام مجلس الأمن.. هلال يندد بتجنيد الجماعات المسلحة للأطفال

أمام مجلس الأمن.. هلال يندد بتجنيد الجماعات المسلحة للأطفال

2021-12-06 / 5:30 مساءً
Photo of الوزيرة حيار تعين زوجها في “منصب غير مسبوق” بديوانها

الوزيرة حيار تعين زوجها في “منصب غير مسبوق” بديوانها

2021-12-06 / 5:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق