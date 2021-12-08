السفارة الألمانية تكذب “تقرير استخباراتي” وتؤكد: المغرب شريك محوري

هبة بريس - الرباط

كذبت السفارة الألمانية بالرباط، فحوى تقرير استخباراتي منسوب لباحثة سويسرية حول العلاقات بين المغرب والمانيا.

وقالت السفارة في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”: “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة.”

هذه المرة، تضيف السفارة، كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. مشيرة الى أن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، و تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة.

وشددت السفارة على أن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة، مضيفة أن المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، و من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا.

وأكدت السفارة على أن ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

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