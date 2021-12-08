الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من “أوميكرون”

هبة بريس _ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا “أوميكرون” مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور “دلتا”.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس،: “لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون”.

وأضاف “لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك” بالنسبة لأوميكرون”، مؤكدا على أن: “هناك حاجة لمزيد من البحث”.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0