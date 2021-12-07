سآكاشفيلي يضرب عن العلاج حتى تدفع وزارة العدل غرامتها على نشر بياناته

2021-12-07 / 11:03 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الجورجي الأسبق المعتقل ميخائيل سآكاشفيلي إضرابه عن العلاج حتى تنفذ وزارة العدل الجورجية حكم المفتش العام الذي غرّمها على نشر بيانات شخصية عنه.

وقال سآكاشفيلي في رسالة تلاها طبيبه نيكولوز كيبشيدزه يوم الثلاثاء: “أتوقف عن تلقي أي علاج طبي، ولن أنهي احتجاجي حتى يتم تنفيذ القرارات… وإلغاء القيود واستئناف زيارات الأشخاص الذين يزورونني بكشل طبيعي”.

وكان مكتب المفتش الحكومي العام قد قرر فرض غرامة قدرها 810 دولارات على وزارة العدل الجورجية بسبب نشرها لقطات فيديو لنقل سآكاشفيلي من سجن مدينة روستافي إلى المستشفى التابع لسجن غلداني بضواحي تبيليسي وكذلك تصرفاته في مستشفى السجن

واعتبر المكتب أن ذلك يعتبر نشرا للبيانات الشخصية لميخائيل سآكاشفيلي.

يذكر أن الرئيس الجورجي الأسبق يحاكم حاليا في 4 قضايا جنائية، قد صدر حكمان بالسجن في اثنتين منها، وذلك في أعقاب عودته إلى جورجيا من أوكرانيا في أوائل أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب اعتقاله، أعلن سآكاشفيلي إضرابا عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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