الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد الدولي

2021-12-07 / 10:26 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء عبر تقنية المناظرة المرئية، مباحثات مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد روبيرتو كارداريلي، رئيس المهمة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية.

وأشاد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء، بعلاقات التعاون التي تجمع المغرب وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن خط الوقاية والسيولة الذي وضع رهن إشارة المغرب يعكس الثقة المتزايدة لشركاء المغرب في متانة وصلابة الاقتصاد الوطني، ويكرس مكانته كقطب للاستقرار والأمن بالمنطقة.

واستعرض رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، الخيارات الاقتصادية الكبرى للمغرب وأولوياته الاستراتيجية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، وخاصة ما يتعلق بتطوير البنى التحتية، وتأهيل العنصر البشري، والتعليم، والتنمية المستدامة، والانتقال إلى الطاقات المتجددة، وإقامة شراكات على المستوى القاري والإقليمي والدولي، وتعزيز جاذبية المغرب من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والطيران والنقل إلى الخارج، وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة.

وذكر الطالبي العلمي بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، للحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، مبرزا أن ” المغرب يعتبر نموذجا على المستوى القاري والدولي في إدارة وتدبير الجائحة، وقد وضع استراتيجية وطنية لإنتاج اللقاحات، بهدف تعزيز سيادته الصحية ووضع تجربته الناجحة رهن إشارة بلدان القارة الإفريقية “.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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