ديربي مغاربي …المنتخب المغربي يواجه المنتخب الجزائري بربع نهاية كأس العرب

هبة بريس - رياضة

حسمت مباراة المنتخب المصري والجزائري، التي انتهت قبل قبيل، الخصم الذي سيواجه المنتخب المغربي السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر.

وتعادل المنتخبان المصري والجزائري بنتيجة هدف لمثله، ليتصدر على إثرها المنتخب المصري مجموعته فيما حصل المنتخب الجزائري على المرتبة الثانية.

هذا وسيواجه المنتخب المغربي الذي تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد فوز برباعيتين على كل من المنتخب الفلسطيني والأردني، وفوز ثالث اليوم على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل،(سيواجه) المنتخب الجزائري في مباراة قوية وغاية في الصعوبة.

ويراهن الجمهور المغربي على المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على المنتخب الجزائي والتأهل لنصف النهائي ونيل اللقب خصوصًا بعد الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب المغربي بقيادة الإطار المغربي الحسين عموتة خلال هذه المسابقة .

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