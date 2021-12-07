ديربي مغاربي …المنتخب المغربي يواجه المنتخب الجزائري بربع نهاية كأس العرب
حسمت مباراة المنتخب المصري والجزائري، التي انتهت قبل قبيل، الخصم الذي سيواجه المنتخب المغربي السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس العرب المقامة بقطر.
وتعادل المنتخبان المصري والجزائري بنتيجة هدف لمثله، ليتصدر على إثرها المنتخب المصري مجموعته فيما حصل المنتخب الجزائري على المرتبة الثانية.
هذا وسيواجه المنتخب المغربي الذي تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد فوز برباعيتين على كل من المنتخب الفلسطيني والأردني، وفوز ثالث اليوم على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل،(سيواجه) المنتخب الجزائري في مباراة قوية وغاية في الصعوبة.
ويراهن الجمهور المغربي على المنتخب المغربي لتحقيق الفوز على المنتخب الجزائي والتأهل لنصف النهائي ونيل اللقب خصوصًا بعد الأداء الجيد الذي قدمه المنتخب المغربي بقيادة الإطار المغربي الحسين عموتة خلال هذه المسابقة .
24 تعليقات
تبقى مقابلة والاحسن بصحتوا مسبقا جزائري مرى من هنا
الجزيرة لم تعطي حق المنتخب المغربي في التعليق بحيث كان من ابرز النجوم وسوف يريهم اكثر قوة انشاء الله
إنه تفاؤل…كما انتصرنا على الفرق الاخرى فباذن الله سننتصر على الجزائر.
لاشماتة في الشعب الشقيق الجزائر. ولكن نتمنى الفوز للمغرب.
لقد تحقق حلمنا .كم انتظرنا هذه المقابلة …واخيرا تتحققت هههههههههههه.
كم انتظرنا هذه المقابلة … مع الشعب الشقيق الجزائر والمغرب ؛واخيرا تحققت… هههههههههههه.
نتمنى ان تكون مقابلة اخوية بينهما .يملؤها روح رياضية..لأننا شعوب واحدة تجمعنا العروبة والاسلام….
نتمنى بهذه المقابلة؛ تنتهي النزاعات بينهما…
كرة القدم حظ فقط….ونتمنى التوفيق والفوز لفريقنا المغربي…
على ما أظن ستكون مقابلة صعبة للغاية.نطلب السلامة يآرب…
ترقبوا ماذا سيحصل في هذه المقابلة ..لطفك بنا يآرب… نرجوا ان تكون كرة القدم بعيدة كل البعد عن السياسة هههههههههههه.
في رأيي وبكل صراحة اتمنى ان نواجه مصر في ربع النهائي… لأن مبارة الجزائر صعبة للغاية حيث سنواجه مشاكل غويصة في تسجيل الاهداف…..
الحمد لله جميع المقابلات مرت بسلام وكانت النتيجة لصالحنا.. (فلسطين.. الأردن. السعودية… والآن أصعب مقابلة سيعيشها المنتخب الوطني لكرة القدم هههههههه..لا أغلق القوس….
نريد ان تكون مقابلة كرة القدم مع الجزائر مبارة نقية وممتعة جدا لأننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وامة مسلمة…فلاداعي للمشاحنات وأعمال الشغب نتمنى أن تمر بسلام….
الجمهور المغربي جد متخوف من هذه المقابلة ..ربي يستر ويحفظ وتنتهي بسلام وامان يآرب…
متخوفين جدآ ان تكون مقابلة كرة القدم مع الجزائر لعبة سياسية تسيطر على اللعب …. نرجوا السلامة يآرب ولطفك باللعبين..
نقول للجارة الشرفية الجزائر مرحبا بك نحن في استعداد تام .وفي انتظاركم يوم السبت فمرحبا بكم….
المغرب بلد الكرم والشهامة والتسامح والسلام .فمرحبا بالفريق الجزائر…نتمنى الفوز لمن يستحق….
لآ ندري من هو متخوف من الآخر هههههههههههه.
أقول للشعب الجزائري كلمة يأخذها درسا من هذه المقابلة:(كرة مغربية؛والصحراء مغربية؛ والكأس العرب مغربي؛ إلى أن يرث الله الارض ومن عليها..) وانتهى الكلام.