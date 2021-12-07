أزرو..استنفار أمني لإيقاف سيدة تحمل بندقية صيد وسط شوارع المدينة

2021-12-07 / 10:04 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

أوقفت مصالح مفوضية الأمن بأزرو ، بمعية السلطات المحلية بمدينة أزرو، اليوم الثلاثاء، سيدة كانت بحوزتها بندقية صيد بدون رخصة، وهي تتجول بحي “أحداف” وسط المدينة، على متن سيارة خفيفة.

وأكدت مصادر ل ” هبة بريس ” أن باشا المدينة هو من أشعر المصالح الأمنية بالواقعة حيث تم الانتقال إلى عين المكان للقيام بالمتعين وتوقيف المعنية بالأمر، واقتيادها إلى مخفر الشرطة من أجل تعميق البحث معها، ومعرفة ملابسات وظروف حملها للبندقية

وأضافت ذات المصادر ، أن السيدة الموقوفة تظهر عليها علامات الاضطراب النفسي، حيث تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لإجراء فحوصات طبية، مع الإبقاء عليها رهن إشارة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الحادث

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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