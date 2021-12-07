تلقيح التلاميذ

توقيف ممرضة بوجدة تورطت في شبكة للحصول على جوازات التلقيح دون تلقي اللقاح

2021-12-07 / 9:43 مساءً
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هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف ممرضة، تبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد جائحة كوفيد-19.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف الممرضة المشتبه فيها بمستوصف صحي بمدينة وجدة، بعد الاشتباه في تورطها في التزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يشتبه في ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسية والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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