محامون يشتكون من منعهم من التخابر مع موكليهم بسبب “جواز التلقيح “

هبة بريس _ الرباط

اعرب المحامون الشباب عن تذمرهم من مجموعة من ”الخروقات” التي تم رصدها في تعامل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع بعض المحامين وكذلك جمعية هيئات المحامين.

واصدر المحامون الشباب بيانا يعلنون فيه تذمرهم بخصوص منعهم من المخابرة مع مؤازريهم المعتقلين بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح،، معلنين عن تنظيم وقفة احتجاجية الشهر المقبل.

ورفض المحامون الشباب ”أي مفاوضات أو حلول فوقية تتعلق بقانون المهنة والقوانين المسطرية والموضوعية ذات الصلة بمجال اشتغال المحامين، لا تتم في إطار إشراك حقيقي لعموم المحاميات والمحامين ومختلف إطاراتهم التمثيلية”، مشيرا إلى استمراره في تحمل مسؤولية تأطير الخطوات الاحتجاجية للساحة المهنية وتنزيل البرنامج النضالي التدريجي والتصعيدي المسطر من طرف المكتب الفيدرالي.

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