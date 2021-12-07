بعد حجزها من طرف الأجهزة الأمنية إتلاف الأطنان من المخدرات بالداخلة

2021-12-07 / 8:43 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أنه جرى صباح اليوم الثلاثاء 7 دجنبر ، بطريق الجماعة الترابية العرݣوب التابعة لجهة الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها حوالي 3104.5 كلغ من مخدر “الشيرا”، ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها تقريبا من 37 مليون درهم.

ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب بالداخلة ، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك 3445 كلغ من “المعسّل”، و3000 علبة من السجائر، و940غرام من “الكيف”، و23.95 كيلوغرام من “الكيف” المسحوق.

كما شملت العملية، إتلاف 10020 علبة من عقاقير بيطرية، و44 من الأقراص المهلوسة، و124.032 كلغ من مسحوق الڤياغرا، و52410من المهيجات الجنسية، بالإضافة08 غرام من الكوكايين و 800 غرام من نبات التبغ.

وتم إتلاف هذه المواد التي تم حجزها، خلال 60 يوم الماضية من قبل مختلف الأجهزة الأمنية على مستوى جهة الداخلة-وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية، تحت إشراف وكيل جلالة الملك.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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