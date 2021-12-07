أمن الرباط يفرق بالقوة مسيرة احتجاجية لأساتذة الشهادات العليا

2021-12-07 / 8:28 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تدخلت القوات العمومية بمدينة الرباط يومه الثلاثاء بالقوة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عن تنظيمها موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات العليا أمام مقر الوزارة تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضونه

واستعملت القوات العمومية القوة من أجل تفرقة الموظفين ومنعهم من تنظيم شكلهم الاحتجاجي .

وفشل الموظفين حاملو الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية في تنظيم الوقفة الاحتجاجية، كما حال التدخل الأمني دون تنفيذهم لمسيرة من مقر الوزارة في اتجاه مبنى البرلمان، حيث عمدت القوات الامنية إلى التدخل لفض الشكل الاحتجاجي ومطاردة الأساتذة.

وشهدت شوارع العاصمة عمليات كر وفر بين رجال القوات العمومية
والمحتجين، كما تم توقيف عدد من المحتجين من طرف رجال الأمن.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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