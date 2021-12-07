8 سنوات سجنا لكهربائي قام بإخصاء 8 رجال في مطبخه بألمانيا

هبة بريس _ وكالات

دانت محكمة ألمانية، كهربائيا يبلغ من العمر 67 عاما بتهمة الاعتداء الجسيم والخطير بسبب قيامه بإزالة خصيتي العديد من الرجال بناء على طلبهم، مما تسبب في وفاة شخص، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”، عن وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.

وأمرت محكمة في ميونيخ سجن الكهربائي، الذي لم يكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالخصوصية، ثمانية أعوام ونصف.

وكانت النيابة اتهمت الرجل في البداية أيضا بالقتل عن طريق الإهمال، لكنها أسقطت هذه التهمة في وقت لاحق.

وأفادت الوكالة بأن الكهربائي اعترف، أثناء المحاكمة، بعرض خدمة “الإخصاء” على مواقع الإنترنت السادية والماسوشية، وقال إن العديد من الرجال دفعوا له نقودا لتعذيبهم وإزالة خصيتيهم.

وأثناء المحاكمة، قال الرجل للمحكمة إنه أجرى العمليات على طاولة مطبخه، وأخبر ضحاياه أنه محترف طبي مدرب.

وأشار إلى أنه قام بخصي أو بتر الأعضاء التناسلية لثمانية رجال بين يوليو 2018 ومارس 2020، لكنه نفى مسؤوليته عن وفاة رجل توفي بعد أيام من إجراء المدعى عليه عملية جراحية له.

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