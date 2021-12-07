Rabat : réunion du conseil de gouvernement

فدرالية اليسار: الحكومة تسير في اتجاه تفكيك الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين

2021-12-07 / 6:56 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” ، القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. واصفة إياها بالمجحفة.

وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، إن هذه الإجراءات تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، وضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية.

وأعلنت الفدرالية عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية والحركات التلاميذية والطلابية، والمعطلين.

وبعد أن طالبت الحكومة بالاستجابة لمطالب النقابات والمعطلين العادلة والمشروعة؛ دعت الفدرالية إلى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية، والمشاركة في إنجاح خطواتها النضالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة والتي تلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطنين

وفي شق اخر ؛ أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن ربط التطبيع بالقضية الوطنية (الصحراء) خطأ سياسي فادح، لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية للشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولازال عن دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الصهيوني

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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2021-12-07 / 9:02 مساءً

‫8 تعليقات

  5. بينما الفساد والابتزاز والتعسف والسيطرة والسلطة لازالت . بالمغرب سيرجع الى الوراء بمئات السنين.هههههههه.

  7. كلها تناقد مع فرض قوانين غير مشروعة وقرارات وهمية وغير المرغوب فيها . فأين التغطية الإجتماعية ودعم المسنين والارامل وووووووو ما لحظناه في حكومتكم سوى كذب في كذب .(مواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة لازالت مرتفعة ومواد البناء كذالك ..والمحروقات كذالك …. وووووو وووووو ).

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