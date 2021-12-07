فدرالية اليسار: الحكومة تسير في اتجاه تفكيك الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين

هبة بريس _ الرباط

انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” ، القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة. واصفة إياها بالمجحفة.

وقالت الفدرالية، في بلاغ لها، إن هذه الإجراءات تسير في اتجاه المزيد من تفكيك الخدمات العمومية، وضرب القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، خاصة في ظل الزيادات المرتفعة في أهم المواد الاستهلاكية.

وأعلنت الفدرالية عن مساندتها لكل الحركات الاحتجاجية التي تخوضها النقابات العمالية والحركات التلاميذية والطلابية، والمعطلين.

وبعد أن طالبت الحكومة بالاستجابة لمطالب النقابات والمعطلين العادلة والمشروعة؛ دعت الفدرالية إلى الانخراط الفعلي في مبادرات الجبهة الاجتماعية المغربية، والمشاركة في إنجاح خطواتها النضالية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخذها الحكومة والتي تلحق أضرارا بليغة بالقدرة الشرائية للمواطنين

وفي شق اخر ؛ أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن ربط التطبيع بالقضية الوطنية (الصحراء) خطأ سياسي فادح، لن يخدم القضية الوطنية باعتبارها قضية للشعب المغربي الذي عبر منذ سنين ولازال عن دعمه ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهته للاحتلال الصهيوني

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