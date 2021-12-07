19 قتيلا و2174 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية
لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2174 آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1646 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 نونبر إلى 05 دجنبر 2021.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وكذا التجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألف و31 مخالفة، وإنجاز 7395 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألف و636 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و697 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4042 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7395 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 290 مركبة.