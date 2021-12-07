سيارة اسعاف

19 قتيلا و2174 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏

2021-12-07 / 6:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 2174 ‏آخرون بجروح، إصابات 81 منهم بليغة، في 1646 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 29 نونبر إلى 05 دجنبر 2021.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، ‏ والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، ‏ وكذا التجاوز المعيب.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألف و31 مخالفة، وإنجاز 7395 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألف و636 غرامة صلحية. ‏

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و697 ألفا و150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4042 ‏عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7395 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 290 مركبة.‏

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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