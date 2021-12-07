اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

2021-12-07 / 6:20 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديغول (المعروف باسم مطار رواسي) قرب باريس اليوم الثلاثاء بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل عضو سابق في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أن “المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of حيار: المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال النهوض بوضعية النساء

حيار: المغرب راكم مكتسبات مهمة في مجال النهوض بوضعية…

2021-12-07 / 7:56 مساءً
Photo of هلال : المغرب يؤكد التزامه “الراسخ” بقيم السلام والحوار

هلال : المغرب يؤكد التزامه “الراسخ” بقيم السلام والحوار

2021-12-07 / 7:34 مساءً
Photo of 8 سنوات سجنا لكهربائي قام بإخصاء 8 رجال في مطبخه بألمانيا

8 سنوات سجنا لكهربائي قام بإخصاء 8 رجال في…

2021-12-07 / 7:07 مساءً
Photo of فدرالية اليسار: الحكومة تسير في اتجاه تفكيك الخدمات العمومية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين

فدرالية اليسار: الحكومة تسير في اتجاه تفكيك الخدمات العمومية…

2021-12-07 / 6:56 مساءً
Photo of 19 قتيلا و2174 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏

19 قتيلا و2174 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية…

2021-12-07 / 6:38 مساءً
Photo of النيابة الألمانية تطلب السجن المؤبد لروسي متهم بقتل قيادي شيشاني

النيابة الألمانية تطلب السجن المؤبد لروسي متهم بقتل قيادي…

2021-12-07 / 6:27 مساءً
Photo of المبعوث الخاص للأمم المتحدة ووزير خارجية إسبانيا يتفقان على صعوبة ملف الصحراء المغربية

المبعوث الخاص للأمم المتحدة ووزير خارجية إسبانيا يتفقان على…

2021-12-07 / 6:13 مساءً
Photo of أداة تكنولوجية جديدة لحظر “الانتقام الإباحي”

أداة تكنولوجية جديدة لحظر “الانتقام الإباحي”

2021-12-07 / 8:30 صباحًا
Photo of الحكومة تحدد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب

الحكومة تحدد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند…

2021-12-07 / 8:00 صباحًا
Photo of البنك الدولي والأمم المتحدة: تداعيات الوباء على التعليم أشد وطأة من المتوقع

البنك الدولي والأمم المتحدة: تداعيات الوباء على التعليم أشد…

2021-12-06 / 11:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق