اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا

هبة بريس _ متابعة

ذكرت إذاعة آر.تي.إل الفرنسية أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في مطار شارل ديغول (المعروف باسم مطار رواسي) قرب باريس اليوم الثلاثاء بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.

وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل عضو سابق في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.

وفي وقت لاحق، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية نبأ الاعتقال، مشيرا إلى أن “المعتقل كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين وفرنسا تحركت بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا في 2019”.

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