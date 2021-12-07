المبعوث الخاص للأمم المتحدة ووزير خارجية إسبانيا يتفقان على صعوبة ملف الصحراء المغربية

2021-12-07 / 6:13 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة ” اروربا برس ” ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء، ستيفان دي ميستورا، قد اجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس حول طريقة تحريك المفاوضات للبحث عن حل، واتفق الطرفان على صعوبة الوضع في ظل التوتر ليس فقط بين المغرب والبوليساريو، بل وكذلك بين المغرب والجزائر.

وأوردت الوكالة أن اللقاء جرى في العاصمة الإيطالية روما نهاية الأسبوع الماضي، ولم يتم إصدار بيان رسمي حول نفس اللقاء.

ونقلت وكالة “أوروبا برس” عن مصادر دبلوماسية إسبانية تأييد مدريد للمبعوث الجديد، كما أخبرته بوضع كل التسهيلات رهن إشارته سواء السياسية أو المادية، إذ تتكفل مدريد عادة بتوفير طائرة خاصة لكل المبعوثين في الصحراء للقيام بالجولات التي يقومون بها لزيارة الأطراف المعنية المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو. وكانت مناسبة لمدريد للتأكيد على دعمها لمساعي الأمم المتحدة للبحث عن حل للنزاع.

وتقول الوكالة ايضا ان الاثنين اتفقا على صعوبة الوضع في الصحراء بعد قرار جبهة البوليساريو خرق وقف إطلاق النار منذ سنة، ثم قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب خلال الصيف الماضي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. هذا رأي ابو رقعة الاسباني كي يصعب من مهمة المبعوث الأممي و إطالة مشكل الصحراء المغربية. اسبانيا ابو رقعة لا ترغب أبدا في حل هذه القضية، الصحراء المغربية.

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