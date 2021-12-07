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الذكرى ال 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. مجلس بوعياش ينظم حفلا عن بعد

2021-12-07 / 5:41 مساءً
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هبة بريس

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان غدا الأربعاء، حفلا حقوقيا عن بعد، تحت شعار “تعابير الحق”، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكر المجلس في بلاغ له، أنه سيتم تنظيم الحفل ابتداء من الساعة السابعة مساء على صفحة الفايسبوك للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر الرابط التالي https://zoom.us/j/94605111794.

ويتوخى المجلس من إشراك أشكال مختلفة من تعابير الحق في هذا الحفل، التأكيد على الإمكانات الواعدة والمزدوجة التي تزخر بها كل التعابير الفنية والأدبية والفكرية من أجل حماية الحق بمختلف أشكاله والنهوض به.

ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش، قولها “إن التعابير الفنية والأدبية هي وسيلة من الوسائل البليغة للدفاع عن حقوق الإنسان. فعندما تغرف التعابير من نفس الإتقان وخلق العوالم، تكون خير مدافع عن الحق في حمايته والنهوض به والوقاية من انتهاكه. لأن الدفاع عن حقوق الإنسان لم يكتف يوما بالاعتماد على كون الحق حقا حتى يسود، بل كان وما يزال، لا بد له من مجهود فكري وانخراط فعلي في منظومة قيم لا تميز بين الناس … لأن الثابت في كنه الإنسان وجوهره هو الحياة والكرامة”، .

وسيتميز الحفل بالكلمة الافتتاحية للسيدة آمنة بوعياش، وتكريم الراحلة سمية العمراني، عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباللجنة الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والراحل محمد الخضيري، عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس سابق للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

أما الشق الفني من البرنامج، فيتضمن فقرات غنائية من التراث منطقة الريف، وموسيقى الجاز الأمازيغية والموسيقى المغربية التراثية وموسيقى دول جنوب الصحراء، وقراءات شعرية من الشعر الحساني بما فيه التبراع، وكذا عرضا للوحات فنية من إنجاز تلميذات وتلاميذ مدرسة عمومية حول موضوع حقوق الإنسان،

وكان من المقرر،حسب البلاغ، أن يتم الحفل حضوريا، إلا أنه احتراما للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للتصدي لتفشي كوفيد-19، تقرر تنظيمه عن بعد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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