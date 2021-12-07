وزير خارجية روسيا يزور المغرب للقاء كبار المسؤولين

هبة بريس - البيضاء

أعلنت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوزير سيرغي لافروف سيزور المملكة المغربية في نهاية الأسبوع، و سيلتقي كبار المسؤولين المغاربة و يمثل بلاده في حدث بارز ينظم بالمغرب.

خارجية روسيا أوضحت أن لافروف سيزور قبل المغرب كل من إسرائيل وفلسطين والجزائر، على أن يختم جولته الديبلوماسية بزيارة المغرب و لقاء كبار المسؤولين المغاربة.

و في ذات الصدد، أفاد ميخاييل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب وزير الخارجية أنه و خلال زيارة وزير الخارجية الروسي للمغرب سيشارك الأخير في اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي الذي يقعد الأسبوع المقبل بمراكش.

و صرح بوغدانوف لوكالات أنباء دولية : “في المغرب، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية والاتصالات مع قيادة المملكة، سيجري حدث مهم للغاية هو اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية”.

وأضاف المسؤول الوزاري الروسي: “نعمل على تحضير المنتدى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة، ونأمل في أن يكون هناك تمثيل قوي وواسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية”.

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