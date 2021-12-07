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الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال العرب: المغرب نجح في توليد الطاقة البديلة

2021-12-07 / 4:08 مساءً
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هبة بريس

أكد الأمين العام لاتحاد رجال الأعمال العرب ، ثابت الطاهر ، أن المغرب من الدول العربية التي نجحت في توليد الطاقة البديلة وتعمل على تحسين إنتاجها من الطاقات المتجددة.

وقال وزير الطاقة الأردني الأسبق ، خلال لقاء حواري حول “مسارات الطاقة” نظمه منتدى الفكر العربي عبر تقنية الفيديو ، إن ” المغرب إلى جانب دول الأردن والإمارات العربية المتحدة، من الدول العربية التي نجحت في توليد الطاقة البديلة وتعمل على تحسين إنتاجها من الطاقة المتجددة ” .

وأضاف أن استغلال الطاقة البديلة يجب أن يركز بالدرجة الأولى على الطاقة الكهربائية وزيادة إنتاجها ، مشيرا إلى سيطرة الاعتبارات السياسية والأمنية على قطاع الطاقة من حيث الإنتاج والتوزيع والأسعار .

وأكد عضو منتدى الفكر العربي ، على ضرورة التنسيق بين الدول العربية والعمل على تطوير التكنولوجيا فيها في مجال الطاقة المتجددة ، وخصوصا الطاقة الشمسية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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