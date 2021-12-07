نصب على إفريقية في مبلغ 9 آلاف درهم.. أمن كلميم يوقف عشرينيا

2021-12-07 / 3:47 مساءً
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هبة بريس- أشعبان لحبيب

بعدما تقدمت مواطنة إفريقية تنحدر من دول جنوب الصحراء، بشكاية لدى مصالح الأمن بمدينة كلميم، تؤكد من خلالها تعرضها للنصب من طرف شاب عشريني، عن طريق إيهامها بقدرته على تهجيرها رفقة زوجها بطريقة غير مشروعة صوب إحدى الدول الأوروبية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 9000 آلاف درهم.

كثفت المصالح الأمنية، تحريتها لأجل الإهتداء إلى أوصاف المشتبه فيه، من خلال المعطيات التي تحصلت عليها من طرف المشتكية، حيث تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثالثة بمدينة كلميم وفي ظرف وجيز، من إيقاف شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، بحي تيرت وسط مدينة كلميم، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يوم غد الأربعاء.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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