الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان من قطر: كل شعوب الخليج إخواننا

2021-12-07 / 3:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كل شعوب الخليج إخوة حقيقيون لبلاده، أيا كانت أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه الثلاثاء، خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة، أن بلاده وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وتابع “لا نفرق بين الأمن والاستقرار في قطر وتركيا، ونعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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