وزارة الصحة: 74% من المغاربة لم يتلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
استعرضت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، جديد الحملة الوطنية للتلقيح بالمغرب.
وذكر منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 22 نونبر إلى 6 دجنبر 2021، أن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت67 بالمائة، في حين بلغت نسبة الملحقين بالجرعة الثانية 62,3 بالمائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 5 بالمائة.
وشدد المرابط، في هذا الصدد على أن معدل استمرارية الجرعة الثالثة يبقى ضعيفا في حدود 26,3 بالمائة، أي أن حوالي 74 بالمائة من المواطنين لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.
وأبرز المرابط كذلك أن الإقبال على التلقيح يبقى من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية ومركز محاربة الأمراض الأمريكي، وذلك لتفادي انتكاسة وبائية.
كما جدد المسؤول دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، والانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح، ثم تلقي الجرعة الثالثة المعززة.
21 تعليقات
كيف تطلبون منا الجرعة الثالثة وانا شخصيا اصبت بالوهن وضعف بالمراجعين بعد الجرعتين ، انتم لستم مصدر ثقة بالنسبة لي
كيف تطلبون منا الجرعة الثالثة وانا شخصيا اصبت بالوهن وضعف بالمراجعين بعد الجرعتين ، الصحة المغربية ليست مصدر ثقة بالنسبة لي
نريد تلقيح الذين يمتنعون عن التلقيح نهائيا لا الأولى أوالثانية عاد شوفو الثالثة أنهم يتحدون الدولة ويضحكون على الملقحين بالجرعتين هناك نساء في الثلاثينات واقل وفي الأربعينات غير ملحقات وشكرا
أظن أن اللقاح غير مهم لان لايحمي من النزلات الزكامية…
جل المغاربة لم يلقحوا حتى الجرعة الأولى هههههههه.
يقال ان الجرعتين الأولى والثانية تعادل الجرعة الثالتة….
هل جواز التلقيح انتهت صلاحيته الم نتلقا الجرعة الثالتة هههههههههههه.
كل هذا تجارة سياسية فقط . بهذه التمثيليات تريدون ترويج اللقاحات هههههههه.
الجرعتين الأولى والثانية لم تعطي اي فعالية . سواء تلقيت جرعتين وكذلك الجرعة الثالتة لافائدة من ذالك هههههههه.
لماذا هذا التناقد .في الأرقام….المغرب لم يصل بعد إلى ثلت من الجرعة الثالتة….
الجرعة الثالتة هي ان تقوم الحكومة الجديدة في انخفاض المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة والتغير والاصلاح هذآ هو الأهم عندنا….
تلقيت جرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة ولكن لم امنع من الزكام الحاد الشديد فأين هذه الفعالية التلقيح….
أصبح الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه.التلقيح اجباري هههههههههههه….
اصبح الوضع صعب جداً بالاخص ظهور هذآ المتحور الجديد اوميكرون …التجؤوا الى مراكيز التلقيح من أجل تلقيكم الجرعة الثالتة…
اسرعوا قبل يفوت الأوان هههههههههههه.
إنها لعبة سياسية سيطرة على العالم بأكمله….
نلاحظ المواطنين عزفوا عن التلقيح لأنه سبب له مضاعفات خطيرة في صحته…
هذآ جسدنا نفعل به مانريد ..فلا داعي للاجبار للجرعة التالثة…
ارجوكم ثم أرجوكم لا داعي الاستهزاء بهذا الفيروس كوفيد 19 كورونا ..كونوا واعين بالأمر فهو خطير جدا…
بسبب تهوركم واستهزائكم وعدم تلقيكم الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة ..تحطم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المغرب…والفاهم يفهم….