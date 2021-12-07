لفتيت يبعث لجنة مركزية لتقييم أداء رجال السلطة بجهات المملكة
علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قد بعث بلجنة مركزية الى جل مقرات رجال السلطة المحلية بمختلف عمالات واقاليم جهات المملكة، من أجل تقييم الپروفيلات المقترحة للترقية في المهام والمسؤولية.
اللجنة المركزية بحسب مصادرنا، يترأسها مدير الإدارة الترابية، العامل غسان كصاب، قد باشرت مهامها قبل أسابيع وزارت بعض الإقاليم ، من أجل الإعداد للحركة الانتقالية الخاصة برجال ونساء السلطة على المستوى الوطني، إذ ينتظر أن تواصل عمها بمختلف جهات المملكة.
وقد أجرت اللجنة مقابلات مع رجال السلطة بحضور العمال، ويعتمد عملها على معايير جديدة تعتبر فريدة في نظام الوظيفة العمومية لتقييم أداء رجال السلطة، وضعت مسطرة للتقييم الشامل بـ360 درجة، قوامها تقييم المردودية بمقاربة أكثر موضوعية.
وتستند هذه الآلية، إلى زيارات ميدانية لمقر عمل رجل السلطة تقوم بها لجان تضم خيرة أطر وزارة الداخلية عهد إليها بإجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين على المصالح الأمنية والخارجية، بل وتمتد إلى شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
3 تعليقات
لست محتاج للجنة لهذا الغرض فقط اسمحوا للناس بالتصوير وستصلك الاف الادلة عنهم ان كان قصدك فعلا ذلك
اللجنة نفسها التي ارسلتها قد تلعب لعب بعض الامنيين وهذا ليس بحل منطقي في بلد ينخره الفساد والاستبداد ،. اتذكر في بعض المناطق الفلاحية كانت تُقدم رشاوي للمقدم والقائد للسماح بحفر ابار بطرق غير قانونية ، فتحرك بعض الوطنيين من رجال الدولة واحدثوا شرطة للمياه لمراقبة الامر عن كثب ، ثم اصبح المواطن يقدم رشوة للمقدم والقائد وشرطة المياه بمعنى الفيل جابو ليه فيلة، وانا لا اتهم الجميع هناك من الرجال الغيورين على هذا البلد وهناك كثرة من المواطنين الفاسدين اكثر من البعض المسؤولين انفسهم ،
المهم ان الفساد يطفوا على الاصلاح ، وان تلك اللجنة التي ارسلتها قد لا تعطي اكلها ، واظن انه. عليك ايجاد وسيلة اخرى لمعرفة ما يحدث هناك
كمواطن من جماعة بني افتح قيادة باب ألمروج إقليم تازة اقول لهذه اللجنة ان سلطات باب المروج بقائدها وأعوانه خصوصا ببني افتح يجب أن يرقو لأنهم قامو بالدور كاملا لبقاء رئيس الجماعة بمنصبه للمرة الرابعة على ااتوالي ونذكر على سبيل المثال عدم مساس دائرة الرئيس وبقي بها كل المسجلين رغم عدم سكناهم بالدائرة ويشكلون أكثر من نصف أو ثلثي المسجلين عدم المساس بامبرطرية أخيه شيخ القبيلة بحيث بقيت هذه المشيخة المترامية الأطراف بشيخ واحد دون تعيين شيوخ آخرين كم حدث بمشيخة بني افتح التي بها الآن ثلاث مشيخات رغم انها بنفس مساحة امبرطورية(مشيخة) اولاد حدو كل هذا لخدمة المصالح الانتخابية للرئيس البامي المثل بملفات الفساد التي تعود لرئاسثه لمجموعة التضامن هذا يهم تفانيهم للخدمة الرئيس بمشيخة اولاد حدو اما بمشيخات بني افتح الثلاث فقد ابدعو بتقنيات أخرى خيث صخرو بالخصوص مقدم دوار بني عرفجة الذي قام بالدور على أحسن ما يرام رغم شكاوى متعددة للخليفة القائد بالجماعة ها المقدم بدأ مبكرا بسجيل كل الموالين له وإقصاء كل من يشك في تمرده على الرئيس وأثناء الحملة الانتخابية فاوض أكثر من شخص لتنفيذ سيناريوهات الاطاحة بمن تجرا في نظرهم على العمل للإطاحة بالسيد الرئيس هذا المقدم بقى ملائما لمكتب التصويت بمدرسة بني عرفجة من السابعة من صباح يوم 8 شتنبر إلى غاية الرابعة صباحا من يوم 9شتنبر في استفزاز واضح لكل المصوتين ضد توجهه بقى إلى أن أعلنت النتيجة حيث نجح في الشطر الأول من المهمة وفي صباح يوم 9 شتنبر ادعى أنه تعرض لاعتداء وقام بوضع شكاية انتقامية لكسر شوكة كل من تجرا على منافسة السيد الرئيس أو مخالفة رأيه ومن خلال اسماء المشتكى بهم يتضح تفانيه لخدمة الرئيس طبعا بمباركة رؤساءه حيث اختار العربي الشواي مرشح حزب الاستقلال لانتخابات 8شتنبر حيث تجرا ببحته عن الوصول لرئاسة الجماعة أحمد الشواي المعارض الوحيد لسياسة الرئيس في الولاية السابقة الأخوين مصطفى وعبد الالاه بوقرعي لأنهم رفضو مباشرة خطط المقدم للإطاحة بالشواي العربي احمد بوقرعي لأنه وعد المقدم انتخابيا وخالف، هذا إضافة لاستعمال ورقة البناء بدون ترخيص لحشد الأصوات لصالح مرشح البام المساند للرئيس (6 بناءات بدوار بني عرفجة ونفس العدد بدوار العثامنة 2 بدوار الحجرة كل هذه البناءات بنفس الدائرة الانتخابية التي ترشح بها من كان ينافس الرئيس الحالي) كل هذا وما خفي أعظم كاف لترقية رجال وأعوانه السلطة ببني افتح كل هذه الخروقات وأخرى دونت في شكاية معززة بتوقيعات المواطنين للسيد عامل إقليم تازة وأخرى في الطريق تلتمس عدم التعامل مع هذا المقدم معززة بتوقيعات قرابة 80 توقيع وفي الاخير نحن رهن إشارة هذه اللجنة لتوضيح كل ما يتطلب توظيح ولنا كل الثقة في وزارة الداخلية لأننا واثقون أن هذه الأفعال تبقى معزولة وشادة ويجب التصدي لها.