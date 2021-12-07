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مزور: “المنتوجات المصنعة في المغرب ستنافس عالميا و ستقوي اقتصاد بلادنا”

2021-12-07 / 11:10 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد رياض مزور وزير الصناغة و التجارة في حكومة أخنوش بأن المنتوجات الحاملة لعلامة “صنع في المغرب” ستنافس أفضل و أجود المنتوجات العالمية.

مزور أوضح خلال لقاء أمس بالدار البيضاء أن المنتوجات ذات علامة “صنع في المغرب” تتميز بجودة عالية قادرة على منافسة أجود المنتوجات العالمية في القريب العاجل.

و نوه وزير الصناعة والتجارة بتطور الإنتاج المغربي، مؤكدا بأن علامة “صنع في المغرب” ستساهم لا محالة في تقوية اقتصاد بلادنا و قدرته التنافسية خاصة في ظل الظرفية الحالية المتزامنة مع جائحة كورونا.

و شدد مزور على أن هذا المشروع الكبير الذي انخرطت فيه المملكة المغربية عبر علامة “صنع في المغرب” سيمكن من حماية المقاولات الوطنية و تقوية تنافسيتها و تجويد منتوجاتها فضلا على زيادة الإمكانيات التصديرية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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