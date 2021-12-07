“الكاف” يحدد تاريخ مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الرجاء والأهلي

2021-12-07 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الرجاء البيضاوي والأهلي المصري يوم 22 دجنبر الجاري، في العاصمة القطرية “الدوحة”.

وكانت الكاف قد حددت موعدا مبدئيا للقاء السوبر الإفريقي بين الرجاء والأهلي، وذلك يوم 24 من الشهر الجاري، وقررت بعد ذلك في خطاب وجهته لطرفي المواجهة تقديم موعد المباراة لمدة 48 ساعة، لتقام يوم 22 من هذا الشهر .

وأكد النادي الأهلي في بيان أنه تلقى خطابا رسميا من الكاف يخطره فيه بالموعد الجديد لمباراة السوبر الإفريقي أمام الرجاء البيضاوي.

وقال الأهلي إن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وافقت على فتح باب القيد الشتوي لناديي الرجاء والأهلي بشكل استثنائي بداية من يوم 15 دجنبر بدلا من يناير المقبل، وذلك لقيد الصفقات الجديدة للفريقين والسماح لهم بالمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي. ويدخل الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الرجاء في اللقاء بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وستقام مباراة السوبر الإفريقي في الدوحة بعد أيام قليلة من المباراة النهائية لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في العاصمة القطرية أيضا، والمقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الحالي.

يذكر أن النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب السوبر الإفريقي برصيد 7 ألقاب، آخرها كان في النسخة الماضية حينما تغلب على نهضة بركان بهدفين دون رد في الدوحة أيضا. ويأتي الزمالك في المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب بعدما حمل الكأس 4 مرات من قبل، ثم مازيمبي الكونغولي برصيد 3 ألقاب، فيما يعد الرجاء أكثر الأندية المغربية حصدا للسوبر القاري بعدما حققه مرتين عامي 2000 و2019، بجانب لقب وحيد لكل من الوداد عام 2018، والمغرب الفاسي عام 2012.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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