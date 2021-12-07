تمديد العطلة الأسبوعية.. الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد

2021-12-07 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

وحسب النظام الجديد، فعطلة نهاية الأسبوع ستصبح يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.

كما أن الدوام الرسمي 8 ساعات عمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر، اضافة الى وحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫21 تعليقات

  4. الجمعة كله عطلة ؛ لماذا؟ لان يوم الجمعة في الصباح زيارة المقابر. وفي الزوال صلاة الجمعة. أما بعد صلاة العصر صلة الرحم وزيارة الاقاربب .. هذآ ف نظري.

  5. بالفعل توقيت رائع جدا نصف اليوم الجمعة عطلة.والسبت والاحد عطلة كاملة؛حتى إذا كنت تريد السفر لمدن قريبة يكون لديك الوقت هههههههههههه.

  13. في المغرب العمال البسطاء يتقاضون اجور بسيطة لا تكفيهم في معيشتهم اليومية فكيف يعقل ان يأخذ من اسبوعه يومين ونصف. لاداعي للمغرب ان تفكر بهذا التوقيت….

  17. نحن لانقارن أنفسنا بالامارات في العيش السعيد .مقارنة مع المغرب بعماله البسطاء الذين يتقاضون اجور بسيطة لا حولة لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  19. لاداعي للمغرب ان يفكر في هذآ التوقيت .نحن نريد التغيير والاصلاح في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا . أما الامارات حتى وإن غيرت توقيتها فلا يضرها في اي شيء….

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