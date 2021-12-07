تمديد العطلة الأسبوعية.. الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديد
هبة بريس - وكالات
اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.
وحسب النظام الجديد، فعطلة نهاية الأسبوع ستصبح يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل.
كما أن الدوام الرسمي 8 ساعات عمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر، اضافة الى وحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
21 تعليقات
توقيت رائع جدا بالنسبة لحكومة الامارات….
توقيت في المستوى المطلوب حيث ان الحكومة الإماراتية ان تعطي حق في الصلاة وكذا العمل.اقتراح جيد.
في رأيي كان على هذا المقترح ان يترك يوم الجمعة كله عطلة. مع السبت كذالك أما الاحد استئناف العمل . …..
الجمعة كله عطلة ؛ لماذا؟ لان يوم الجمعة في الصباح زيارة المقابر. وفي الزوال صلاة الجمعة. أما بعد صلاة العصر صلة الرحم وزيارة الاقاربب .. هذآ ف نظري.
بالفعل توقيت رائع جدا نصف اليوم الجمعة عطلة.والسبت والاحد عطلة كاملة؛حتى إذا كنت تريد السفر لمدن قريبة يكون لديك الوقت هههههههههههه.
نؤيد هذا التوقيت ..لأنه استراحة للذات وراحة نفسية من اعصاب العمل….
في نظري توقيت جميل جدا والاجمل في ذالك هو يوم الجمعة….
توقيت لامعارضة فيه؛وذالك من أجل أطفالنا كي نوفر لهم الوقت للترفيه…
أحسن ما فعلت الإمارات .نتمنى هذا التوقيت في المغرب هههههههههههه
اعتقد انه توقيت مناسب جداً نتمناه ان يعم الأمة الإسلامية باكملها…
أصلا في المغرب يوم الجمعة يذهب الى الصلاة .ومن تم لم يرجع إلى العمل إلى يوم الاثنين . هههههههههههه.
التوقيت في المغرب بالاخص عمال النظافة يشتغلون على مدار الاسبوع .حقوقهم المشروعة في الدستور مهضومة….
في المغرب العمال البسطاء يتقاضون اجور بسيطة لا تكفيهم في معيشتهم اليومية فكيف يعقل ان يأخذ من اسبوعه يومين ونصف. لاداعي للمغرب ان تفكر بهذا التوقيت….
هل سيكون تعوض في هذآ التوقيت هههههههههههه.
بالنسبة للموظفين توقيت مناسب . أما بالنسبة للعامل حر يبحث عن لقمة العيش توقيت غير صائب .
هذآ التوقيت يتماشى مع الطبقة البورجوازية…. هههههههههههه.
نحن لانقارن أنفسنا بالامارات في العيش السعيد .مقارنة مع المغرب بعماله البسطاء الذين يتقاضون اجور بسيطة لا حولة لهم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
توقيت مناسبا للامارات أما بالنسبة للمغرب. العكس صحيح.هههههههههههههههههه.
لاداعي للمغرب ان يفكر في هذآ التوقيت .نحن نريد التغيير والاصلاح في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا . أما الامارات حتى وإن غيرت توقيتها فلا يضرها في اي شيء….
هل هذآ التوقيت له علاقة بالمتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.