صادم ..وفاة جنين وضعته سيدة أمام مستوصف صحي مغلق بالشاون

هبة بريس – مكتب طنجة

شهدت جماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ،واقعة مؤلمة تسائل الوزارة الوصية بعد وفاة جنين أمام باب مستوصف صحي بسبب البرد القارس والاهمال .

وبحسب فيديو يوثق لمشاهد صادمة ، تم تداوله على نطاق واسع ، فقد أظهر سيدة وقد باغثها المخاض لتجد نفسها أمام المجهول بعدما قدمت اليه من دوار بولخلوف مركز تمروت ، حيث وجدت المستوصف الصحي مغلقا وبقيت مرمية في رصيف اسمنتي الى أن وضعت جنينها الذي فارق الحياة بعدها بدقائق .

مصادر محلية أكدت ان السيدة بدورها تعرضت لنزيف حاد تطلب نقلها على متن سيارة خاصة الى مركز باب برد وهي في حالة خطيرة .

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