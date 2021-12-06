صادم ..وفاة جنين وضعته سيدة أمام مستوصف صحي مغلق بالشاون
هبة بريس – مكتب طنجة
شهدت جماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ،واقعة مؤلمة تسائل الوزارة الوصية بعد وفاة جنين أمام باب مستوصف صحي بسبب البرد القارس والاهمال .
وبحسب فيديو يوثق لمشاهد صادمة ، تم تداوله على نطاق واسع ، فقد أظهر سيدة وقد باغثها المخاض لتجد نفسها أمام المجهول بعدما قدمت اليه من دوار بولخلوف مركز تمروت ، حيث وجدت المستوصف الصحي مغلقا وبقيت مرمية في رصيف اسمنتي الى أن وضعت جنينها الذي فارق الحياة بعدها بدقائق .
مصادر محلية أكدت ان السيدة بدورها تعرضت لنزيف حاد تطلب نقلها على متن سيارة خاصة الى مركز باب برد وهي في حالة خطيرة .
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
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6 تعليقات
لنفترض أن المستوصف كان مفتوحا فهل كل المستوصفات بها مولدات؟ وهل كل المستوصفات بها سيارة إسعاف لانقاذها؟بأز باقليم ازيلال تنقل السيدات أكثر من أربعين كلم من أجل الولادة لكن السكان فيهم مولدات تقليديا يولدون النساء.وهن مهارات الله يحفظهم.
ليس بجديد علي بلد منظومته الصحية متدهورة
لو كان هاذ الوزير وزيرا للصحة في احد البلدان الديمقراطية، لاقيل فورا من منصبه، لكن نعيش في بلاد باك صاحبي
يجب الوقوف عند هذا الحاذث المؤلم الذي عرض حياة الام الى خطر واودى بحياة جنين يجب القطع مع الماضي وفتح تحقيق نزيه مع المسؤولين لمعرفة الاسباب الحقيقية في اغلاق هذا المستوصف ومتابعتهم ان كان هناك تقصير او مسؤولية ذلك حتى يكونوا عبرة لغيرهم كفانا استهتار بحياة المواطنين
مارأيك هل هده الكارثة تحتاج تعليق حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الناس لا تعليم لا صحة لا معيشة قال اخنوش كيبني النفق واش غدي نقولو هههه مبناوش فوق الارض فين نعيشو مستورين بقا ليهم غير تحت الارض مزوق من برا اش خبارك من الداخل والله يعطيكم الدل
الشعب في واد و وزارة الصحة في واد. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول أدى القسم ولم يؤدي الواجب.