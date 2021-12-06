صادم ..وفاة جنين وضعته سيدة أمام مستوصف صحي مغلق بالشاون
هبة بريس – مكتب طنجة
شهدت جماعة تمروت التابعة ترابيا لاقليم شفشاون ،واقعة مؤلمة تسائل الوزارة الوصية بعد وفاة جنين أمام باب مستوصف صحي بسبب البرد القارس والاهمال .
وبحسب فيديو يوثق لمشاهد صادمة ، تم تداوله على نطاق واسع ، فقد أظهر سيدة وقد باغثها المخاض لتجد نفسها أمام المجهول بعدما قدمت اليه من دوار بولخلوف مركز تمروت ، حيث وجدت المستوصف الصحي مغلقا وبقيت مرمية في رصيف اسمنتي الى أن وضعت جنينها الذي فارق الحياة بعدها بدقائق .
مصادر محلية أكدت ان السيدة بدورها تعرضت لنزيف حاد تطلب نقلها على متن سيارة خاصة الى مركز باب برد وهي في حالة خطيرة .
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