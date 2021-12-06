غويتيريس يعين رئيسا جديدا للبعثة الأممية في ليبيا

هبة بريس _ الرباط

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، الأمريكية ستيفاني ويليامز، مستشارة خاصة له بشأن ليبيا. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن “ويليامز ستباشر مهمتها من طرابلس خلال الأيام القليلة المقبلة”.

ويأتي تعيين ويليامز قبل أربعة أيام من بدء سريان استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، في 10 دجنبر الجاري، وقبل 18 يوما من إجراء انتخابات رئاسية ليبية، في 24 من الشهر نفسه، تليها أخرى برلمانية.

وبينما لم تذكر الأمم المتحدة سببا لاستقالة كوبيش، قالت مصادر دبلوماسية في نونبر الماضي إن استقالته كانت متوقعة لرفضه الانتقال للعمل في طرابلس، واكتفائه بمباشرة مهامه من عواصم أوروبية.

وتابع دوجاريك: “ستقود ويليامز جهود المساعي الحميدة والوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذلك تقديم الدعم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا”.

وأضاف أن ويليامز تتمتع بخبرة واسعة في الدبلوماسية وسياسات الأمن الخارجي على الصعيدين الدولي وفي بلدها (الولايات المتحدة الأمريكية)”.

وأشار إلى أنها “عملت سابقا كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا (2020-2021)، ونائبة الممثل الخاص (السياسي) للبعثة الأممية للدعم في ليبيا (2018-2020)”.

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت في 23 نونبر الماضي أن مبعوثها إلى ليبيا، يان كوبيش، قدم استقالته إلى غوتيريش، وأن الأخير قبلها، ويبحث عن بديل في أسرع وقت ممكن.

وتولى كوبيش منصبه كمبعوث أممي إلى ليبيا، مطلع فبراير 2021، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي أعلن نهاية شهر دجنبر 2020 اعتذاره لـ”أسباب عائلية

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