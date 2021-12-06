واشنطن تؤكد عدم مشاركة دبلوماسييها في الألعاب الأولمبية بالصين

هبة بريس _ وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الإثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل دبلوماسيين ومسؤولين رسميين لتمثيلها رسميا في الألعاب الأولمبية والبارلمبية الشتوية التي تستضيفها الصين.

وقالت ساكي إن “الولايات المتحدة لن ترسل دبلوماسيين أو تمثيلا رسميا للمشاركة في الألعاب الأولمبية التي تقيمها الصين بسبب المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وغيرها”.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية لن تستخدم مصطلح “المقاطعة الدبلوماسية” لوصف عدم مشاركة المسؤولين في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها الصين.

وأضافت “نحاول إرسال رسالة واضحة بعدم إرسال بعثة دبلوماسية إلى الألعاب الأولمبية في الصين، بأن الأمور لن تسير كالمعتاد، بالأخص مع ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وأشارت ساكي إلى أن الدبلوماسيين سيشجعون الرياضيين الأميركيين المشاركين في الألعاب الأولمبية من أرض الوطن.

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