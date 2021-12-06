أكادير : تأجيل مهرجان السينما والهجرة الى فبراير القادم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت جمعية المبادرة الثقافية في بلاغ لها ، عن تأجيل موعد الدورة ال18 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة الذي كان مزمع عقده بأكادير ما بين 13 و18 دجنبر الجاري، إلى الفترة مابين 4 و 10 فبراير 2022، ويأتي هذا التأجيل بسبب تطور الحالة الوبائية بالمغرب.

وكان بلاغ للحكومة قد ذكر أنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وجددت الحكومة دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا.

يذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة قد أعد برنامجا حافلا يضم فقرات متنوعة مرتبطة بتيمة الهجرة، كما تم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف الدورة الثامنة عشر.

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