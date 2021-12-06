وزيرة الطاقة : غاز البوتان بالمغرب لن يتأثر بتوقف الأنبوب الجزائري

هبة بريس _ الرباط

اكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ان غاز البوتان الذي يدخل في الإستعمالات المنزلية ، لا علاقة له بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي الذي توقف مؤخراً.

وأوضحت الوزيرة، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تأمينه يتم بشكل منتظم في أحسن الظروف عبر الإستيراد من طرف 16 شركة عبر مختلف موانئ المملكة.

وكشفت الأخيرة أن 80 في المائة من غاز البوتان يأتي من أمريكا الشمالية و أوربا ، وتعبئ في قنينات 3 غرام و 6 غرام و 12 كلغ في 38 مركزا للتعبئة من طرف 680 موزع.

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