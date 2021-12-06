بركة يستغرب عدم وصول الماء للجماعات القريبة من السدود !!

2021-12-06 / 7:09 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

اعترف نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن بعض الجماعات القريبة من السدود لا يصل الماء لساكنتها واصفت الأمر باللامعقول

وقال بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته قامت بجرد الجماعات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة، في أسرع وقت ممكن”..

وتابع الوزير، “في الواقع أن هذه الجماعات ساهمت معنا في برامج تشييد السدود، بتوفير العقار أساسا، وعلى الأقل يجب أن نعاملهم بالمثل، ونوفر لهم الماء كما وفروا لنا العقار”.

وفي شق اخر ؛ كشف الوزير إن 50 في المائة من الطرق بالمغرب عرضها 4 أمتار.

بركة ، ذكر أن وزارته ستولي أهمية خاصة للنقط السوداء التي تعرف حوادث سير متكررة.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثانية.. المحكمة ترفض السراح المؤقت لأساتذة سطات

للمرة الثانية.. المحكمة ترفض السراح المؤقت لأساتذة سطات

2021-12-07 / 5:29 مساءً
Photo of تسجيل 158 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 158 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-07 / 4:21 مساءً
Photo of تزامنا وموجة البرد.. وزارة الصحة تطلق عملية “رعاية”

تزامنا وموجة البرد.. وزارة الصحة تطلق عملية “رعاية”

2021-12-07 / 4:06 مساءً
Photo of نصب على إفريقية في مبلغ 9 آلاف درهم.. أمن كلميم يوقف عشرينيا

نصب على إفريقية في مبلغ 9 آلاف درهم.. أمن…

2021-12-07 / 3:47 مساءً
Photo of المطالبة بمنح السراح تهيمن على محاكمة أساتذة جامعة سطات

المطالبة بمنح السراح تهيمن على محاكمة أساتذة جامعة سطات

2021-12-07 / 3:22 مساءً
Photo of الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

الغرفة الجنحية الإستئنافية بفاس ترفض السراح المؤقت لنوفل شباط

2021-12-07 / 2:45 مساءً
Photo of وزارة الصحة: 74% من المغاربة لم يتلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزارة الصحة: 74% من المغاربة لم يتلقوا الجرعة الثالثة…

2021-12-07 / 2:14 مساءً
Photo of وزارة الصحة: استقرار مؤشرات “كوفيد19” في مستوى منخفض

وزارة الصحة: استقرار مؤشرات “كوفيد19” في مستوى منخفض

2021-12-07 / 1:40 مساءً
Photo of لفتيت يبعث لجنة مركزية لتقييم أداء رجال السلطة بجهات المملكة

لفتيت يبعث لجنة مركزية لتقييم أداء رجال السلطة بجهات…

2021-12-07 / 1:13 مساءً
Photo of في عز موجة البرد.. مُتشردو الشوارع بسطات يُسائلون ضمائر البر والاحسان

في عز موجة البرد.. مُتشردو الشوارع بسطات يُسائلون ضمائر…

2021-12-07 / 12:48 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق