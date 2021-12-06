بركة يستغرب عدم وصول الماء للجماعات القريبة من السدود !!

هبة بريس _ الرباط

اعترف نزار بركة، وزير التجهيز والماء أن بعض الجماعات القريبة من السدود لا يصل الماء لساكنتها واصفت الأمر باللامعقول

وقال بركة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارته قامت بجرد الجماعات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة، في أسرع وقت ممكن”..

وتابع الوزير، “في الواقع أن هذه الجماعات ساهمت معنا في برامج تشييد السدود، بتوفير العقار أساسا، وعلى الأقل يجب أن نعاملهم بالمثل، ونوفر لهم الماء كما وفروا لنا العقار”.

وفي شق اخر ؛ كشف الوزير إن 50 في المائة من الطرق بالمغرب عرضها 4 أمتار.

بركة ، ذكر أن وزارته ستولي أهمية خاصة للنقط السوداء التي تعرف حوادث سير متكررة.

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