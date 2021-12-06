البرلمان المغربي

في قراءة ثانية ..مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية

2021-12-06 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

في قراءة ثانية ؛ صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

جاء ذلك بعدما صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.

وصادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية، الجمعة المنصرم، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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