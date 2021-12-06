واتساب خاصية جديدة
الصورة من الأرشيف

واتساب” يعلن ميزة جديدة بخاصية إخفاء الرسائل

2021-12-06 / 6:27 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

أضافت خدمة “واتساب” ميزة جديدة إلى خاصية “إخفاء الرسائل” من المحادثات تسمح بتشغيلها “تلقائيا” للدردشات الفردية الجديدة.

وعندما تم إطلاق الميزة لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، كان يسمح للمستخدمين فقط باختيار مستخدمين آخرين بعينهم لإخفاء الرسائل، أما التحديث الجديد فيسمح بتشغيلها تلقائيا لجميع الرسائل الجديدة، بعد فترة زمنية يختارها المستخدم.

وكان لا يسمح بإخفاء الرسائل إلا بعد سبعة أيام، أما الآن أصبح بمقدور المستخدمين حذفها بعد 24 ساعة أو 90 يوما بالإضافة إلى فترة الأيام السبعة.

وقالت مدونة “واتساب”: يجب أن يكون تحديد المدة التي تستغرقها الرسالة بين يديك”.

وذكر مؤسس شركة “ميتا” المالكة للتطبيق، مارك زوكربيرغ، في حسابه على فيسبوك: “ستتمكن من جعل جميع الدردشات الجديدة تختفي افتراضيا بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما. ليست كل الرسائل بحاجة للبقاء إلى الأبد”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة الطاقة : غاز البوتان بالمغرب لن يتأثر بتوقف الأنبوب الجزائري

وزيرة الطاقة : غاز البوتان بالمغرب لن يتأثر بتوقف…

2021-12-06 / 7:54 مساءً
Photo of بركة يستغرب عدم وصول الماء للجماعات القريبة من السدود !!

بركة يستغرب عدم وصول الماء للجماعات القريبة من السدود…

2021-12-06 / 7:09 مساءً
Photo of بركة : علينا توسيع شبكة الطرق وصيانة الموجودة حاليا

بركة : علينا توسيع شبكة الطرق وصيانة الموجودة حاليا

2021-12-06 / 6:17 مساءً
Photo of تسجيل 52 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 52 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا خلال 24…

2021-12-06 / 4:50 مساءً
Photo of فضيحة حذف الرباط من خريطة قناة جزائرية تصل الى منابر عالمية

فضيحة حذف الرباط من خريطة قناة جزائرية تصل الى…

2021-12-06 / 4:47 مساءً
Photo of بنسعيد: “علاش دور الشباب يسدو مع 6 وولادنا كيبقاو فالشوارع تال 11 ليل”

بنسعيد: “علاش دور الشباب يسدو مع 6 وولادنا كيبقاو…

2021-12-06 / 4:22 مساءً
Photo of جمعية خيرية تنظم حملة طبية لفائدة نزلاء ”باب الخوخة“ بفاس

جمعية خيرية تنظم حملة طبية لفائدة نزلاء ”باب الخوخة“…

2021-12-06 / 4:07 مساءً
Photo of حيار: يقلقنا تزايد ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء العام

حيار: يقلقنا تزايد ظاهرة العنف ضد النساء في الفضاء…

2021-12-06 / 3:52 مساءً
Photo of الوزيرة حيار عن إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من مباريات التدريس: “ليس هناك أي إقصاء”

الوزيرة حيار عن إقصاء ذوي الاحتياجات الخاصة من مباريات…

2021-12-06 / 3:46 مساءً
Photo of المغربية هاجر أيت يدير ترفع علم المغرب في مسابقة دولية للابتكار والتحدي

المغربية هاجر أيت يدير ترفع علم المغرب في مسابقة…

2021-12-06 / 3:12 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق