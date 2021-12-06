إيطاليا : حضور وازن ومتنوع للصناعة التقليدية المغربية بمعرض ميلانو

ع اللطيف الباز _ ايطاليا

عبد اللطيف الباز/ هبة بريس

انطلقت فعاليات معرض ميلانو المنظم من 4إلى 12 دجنبر 2021، ويفتح الرواق المغربي الباب على مصراعيه أمام الزوار، من أجل عيش لحظات ممتعة لإكتشاف “الثقافات الحية” للمغرب، من خلال عروض تبرز مظاهر وتجليات الثقافة المغربية المتعددة والمتنوعة (الموسيقى، الأزياء، الصناعة التقليدية، فن الطبخ).

وتميز إفتتاح “معرض ميلانو” بحضور سفير المغرب بإيطاليا وألبانيا ومالطا وسان مارينو “يوسف بلا “والقنصل العام المغربي بميلانو “محمد الأكحل و ممثل الصناعة التقليدية ، وكذلك بحضور الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، كما شكلت هده الزيارة مناسبة لسيد السفير بعقد لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الإيطاليين، تمحورت حول سبل دعم العلاقات الإقتصادية بين المغرب و إيطاليا خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة التقليدية.

ومن خلال هذا المعرض ، تم إبراز الغنى الثقافي للصناعة التقليدية المغربية أمام الزوار، إلى جانب إطلاعهم على مهارات مغربية ضاربة في التاريخ، تمكنت من التطور واكتسبت قيمة مضافة بفضل إبداعات معاصرة.

وتهدف مشاركة “دار الصانع” في هذه التظاهرة، إلى تمكين زوار الجناح المغربي من اكتشاف كنز وطني، جرى تناقله عبر الأجيال، وشكلا من الحياة المرتبطة بالعادات القديمة للمدن المغربية العتيقة، والذي يشكل في الوقت نفسه جزءا من هوية متعددة وثقافة متنوعة وشخصية متفردة لكل مغربي ومغربية. واعتبر سفير المغرب بروما السيد ” يوسف بلا ” في تصريح حصري لهبة بريس ،أن حضور المغرب في هذا الموعد العالمي ، يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يشكل مناسبة لاطلاع زوار المملكة على مختلف أوجه التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات مؤكدا أنه يعكس كذلك أصالة المغرب وانفتاحه على حضارات العالم ، كما يسلط الضوء على مغرب جديد يتميز بإبداعاته المتنوعة وبجاذبيته واشعاعه الثقافي .، و لهذا يشكل معرض ميلانو لصناعة التقليدية لبنة أخرى في صرح التعريف بمقومات الهوية المغربية الأصيلة والمتعددة الابعاد الضاربة في عمق التاريخ.

وسيساهم هذا الملتقى في الاستئناس بجوانب مهمة التراث الثقافي المغربي، الذي سيقدم مجموعة من التصاميم التي تعكس التراث المغربي، بمختلف أنواعها داعمة لفعاليات المعرض .

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