بركة : علينا توسيع شبكة الطرق وصيانة الموجودة حاليا

2021-12-06 / 6:17 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال نزار بركة وزير التجهيز والماء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ان وزارته “سنركز على جوانب العصرنة، ثم الصيانة، وأيضا التجهيزات الطرقية التي ينبغي القيام بها”. وذلك صمن مخطط طرقي لسنة 2035.

وقال “الوزارة وضعت هذه السنة 3 مليارات درهم سترصد للصيانة الطرقية، أي 45 في المائة من الميزانية الموجهة للطرق”.

وتابع الوزير، “تبين لنا أن الإشكالية الكبرى تتعلق بصيانة الطرق، لأنه علينا توسيع الشبكة الطرقية فعلا، لكن علينا أيضا صيانة الموجودة حاليا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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