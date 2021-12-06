برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الثالث ابتداء من 7 دجنبر

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه سيتم الشروع في صرف المنح المالية المخصصة للأسر المستفيدة من التحويل المالي الثالث والأخيربرسم الموسم الدراسي 2020-2021 في إطار برنامج “تيسير” للدعم المالي للأسر، ابتداء من 07 دجنبرإلى غاية 31 دجنبر 2021 على مستوى الوكالات البريدية. ويغطي التحويل المالي الثالث للبرنامج المرحلة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2021.

وحسب بلاغ الوزارة، فـ”حتى يتم تنفيذ هذا التحويل المالي في ظروف مواتية وفق الجدولة الزمنية التي تم إعدادها في هذا الصدد من طرف السيدات والسادة المنسقين الإقليميين للبرنامج بتنسيق مع السيدات والسادة المسؤولين الإقليميين لمؤسسة “بريد بنك”، فإن الوزارة تدعو الأسر المعنية بهذا الدعم المالي إلى ربط الاتصال بالمؤسسات التعليمية المستهدفةابتداء من التاريخ المحدد أعلاه، وذلكمن أجل الحصول على وصل الأداءموقع من طرف السيد(ة) رئيس(ة) المؤسسة التعليمية والذي يحدد الوكالة البريدية المخصصة لاستخلاص المنحة وكذا اليوم المبرمج للمؤسسة التعليمية لاستلام منحة برنامج “تيسير”.”

وأشار نفس المصدر إلى أنه “يتعين على كل أسرة مستفيدة من هذا التحويل المالي تقديم بطاقة التعريف الوطنية مرفوقة بوصل الأداء للمسؤول(ة)بالوكالة البريدية المعنية، وذلك من أجل استخلاص منحة “تيسير”، مع السهر على احترام الجدولة المحددة لكل مؤسسة تعليمية وكذا التقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار الوباء.”

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