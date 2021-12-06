أمام مجلس الأمن.. هلال يندد بتجنيد الجماعات المسلحة للأطفال
ندد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، بالتجنيد العسكري للأطفال من قبل الجماعات المسلحة، واصفا ذلك بكونه أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال هلال ، في كلمة خلال اجتماع ذي طابع غير رسمي لمجلس الأمن ، نظمته البعثات الدائمة لفيتنام ، كينيا ، النيجر ، النرويج ، روسيا ، الولايات المتحدة ، مالطا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، تحت شعار “رفع تحديات الأطفال المحرومين من الحماية الأبوية خلال فترات النزاع” “إن تجنيد الجماعات المسلحة للأطفال في مخيمات اللاجئين يمثل أحد أخطر انتهاك لحقوقهم” .
وتابع أن حرمان هؤلاء الأطفال من الحماية الأبوية ومن كافة حقوقهم يمثل انتهاكا للقانون الدولي ، مؤكدا على أنه ينبغي تحميل “كامل” المسؤولية لمرتكبي انتهاكات التجنيد العسكري للأطفال ومن يساعدونهم .
وأوضح السفير أنه في وضعية النزاع ، فإن الأطفال هم من يدفعون “الثمن الباهظ” ، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والنازحين داخل البلدان والمهاجرين وأطفال الأقليات ، مشيرا إلى أن هشاشتهم تتفاقم عندما يكونون محرومين من حماية الوالدين ، ومنفصلين عن عائلاتهم ، وغير مصحوبين أو أيتام.
وشدد على أنه يتعين احترام وحماية وتأكيد الحقوق الأساسية لجميع الأطفال ، خاصة أولئك المحرومين من حماية الوالدين ،واعتبارها أولوية ، مذكرا في هذا الصدد ، بالدعوات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات .
ودعا هلال ، في هذا السياق ، الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لضمان تعليم وتغذية وصحة وسلامة الأشخاص في وضعية هشاشة ، بما في ذلك الأطفال أثناء النزاع المسلح ، مضيفا أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين انفصلوا عن أسرهم يحتاجون إلى حماية خاصة.
وقال في هذا السياق : “من المهم التأكد من مدى تمتعهم بجميع الحقوق وبالأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الآليات ذات الصلة”.
وشدد السفير في هذا الصدد على أهمية تسجيل جميع الأطفال مهما كانت ظروفهم ومتابعة الذين فصلوا عن أسرهم وتحديد هوية الأطفال اللاجئين ، فضلا عن ضمان مواكبة الأطفال المهاجرين.
وأبرز هلال أن “هذه الإجراءات ضرورية لضمان هذه الحماية الخاصة لهؤلاء الأطفال في وضعية هشاشة ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والتعسف، وكذا تجنيدهم في الجماعات المسلحة كجنود أطفال أو غير ذلك من الأعمال القسرية، وكذا ضد الزواج القسري وغيرها من الممارسات التي تمس بكرامتهم”.
واعتبر في السياق ذاته، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعيد التأكيد مرة أخرى على الالتزام السياسي والإرادة لضمان حقوق جميع الأطفال في جميع الظروف وحمايتهم ضد جميع أشكال العنف والاستغلال والتعسف.
وقال هلال “نحن بحاجة لإيجاد وسائل تمكننا من متابعة ومراقبة ، وكذا الإبلاغ والتصدي للانتهاكات ضد الأطفال المحرومين من الحماية الأبوية، خصوصا تلك التي ترتكب دون عقاب”، مشيرا إلى أن المهمة “صعبة ولكنها تظل حيوية”.
وأبرز أنه “يجب أن نعمل معا لتعلم الدروس المستفادة من الارتفاع المؤسف للعنف أثناء جائحة كوفيد- 19.”
وأعاد السفير التأكيد على التزام المغرب “الكامل”، كبلد طرف في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية الثلاثة، من أجل حماية وتعزيز جميع حقوق الطفل، مضيفا أن المملكة ستستغل كل فرصة لإعادة التأكيد على هذا الالتزام الراسخ.
21 تعليقات
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم حتى الأطفال لم تتركوهم في حالهم…. أين منظمة حقوق الطفل ؟؟؟؟؟
ما كفايا عليهم الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين حسبي الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه استغلال الأطفال المحرومين من حقوقهم المشروعة..
تشكراتنا الى السيد عمر الهلال بانصاف الأطفال لدى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.بعدم تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة…
إنه أخطر انتهاكات لحقوق الطفل لتجنيده قبل الجماعات المسلحة….
يجب رفع التحديات الأطفال المحرومين من الحماية الأبوية خلال نزاعات بعض الدول .. بالاخص في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وكذا مخيمات تندوف يمثل أخطر انتهاك حقوق الطفل..
يجب على المنظمات الدولية لحقوق الطفل تشديد حرمان الأطفال من الحماية الأبوية وجميع حقوقهم المشروعة المحرومين منها….
في نظري ان الطفل المغربي محروم من حقوقه المشروعة . مؤخراً قامت الحكومة باغلاق المعرض الدولي للكتاب ..
الطفل المغربي محروم من التعليم والصحة والترفيه والخدمات الأساسية الضرورية للحياة العلمية بالنسبة لحقوق الطفل …
يجب احترام وحماية حقوق الطفل مع التأكيد لحقوقه الأساسية الضرورية للحياة التي حرم منها منذ ولادته…..
يجب على المنظمات الدولية لحقوق الطفل ان تظمن الاستقرار النفسي للطفل .من حقوقه المشروعة .(كالتعليم والتغذية والصحة وووووووو وغيرها من المتطلبات الأساسية الضرورية للطفل.
هناك بعض الدول يستغلون الأطفال في تشغيلهم تجارة المخدرات او في أعمال إرهابية مسلحة …. حسبي الله ونعم الوكيل.
غير معقول ان تقوم بعض الدول بالتعسف والتعنيف والاستغلال وووووو ولأن يقومون بتجنيدهم أين منظمات حقوق الطفل لحمايته من هؤلاء .الاستغلالين…
نخاف ان يقوم النظام العسكري الإرهابي الجزائري باستغلال أطفال مخيمات تندوف بتجيدهم ضدنا ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
ما ذنب هؤلاء الأطفال في القيام بتجنديهم .أليس هنا رحمة وشفقة فيهم .حسبي الله ونعم الوكيل.
لماذا الاطفال الابرياء هم من يدفعون الثمن.في النزاعات بين الدول …..
يجب أن تكون هناك اتفاقية بين الدول العالم من أجل حماية حقوق الطفل ….
إنها كارثة كبرى في حق الطفل حسبي الله ونعم الوكيل.
حقوق أطفالنا مهضومة ولا احدا يراعي لذالك (اطفال الشوارع أطفال بدون مؤوى اطفال متشردين أطفال منحرفين وووووووو وغيرها أليس هذا تجنيد . والحكومة لم يتحرك فيها ساكنا…. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الهجرة السرية عبر قوارب الموت أليست بعينها تجنيد القاصرين….
هناك أطفال متشردين ينامون في الشوارع وإذا رأيتهم يتقطع قلبك وبالاخص في هذآ البرد القارس فأين حقوق الطفل ورعايته حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة..