شبح “سنة بيضاء” يواجه مئات الطلبة بمعهد التكوين المهني بسيدي قاسم

هبة بريس- سيدي قاسم

في الوقت الذي تعمل فيه مختلف الوزارات (التشغيل،التعليم العالي ) على التنسيق المستمر من أجل تأهيل خريجين مع ما يتماشى ومتطلبات سوق الشغل، تواصل إدارة معهد التكوين المهني على المستوى المركزي، و الذي تتولى إدارته لبنى طريشة، التغريد خارج السرب، من خلال الاستمرار في اللامبالاة في التعاطي مع الشكايات المستمرة والمراسلات التي تتوافد عليها من مختلف معاهد التكوين المهني.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن المئات من طلبة التكوين المهني بمدينة سيدي قاسم، لايزالون لحد الساعة ينتظرون تعيين وتكليف مجموعة من الأساتذة من أجل الشروع في دراسة المقررات الدراسية خاصة تلك المتعلقة منها بمواد ( مادة المقاولات، اللغة الفرنسية، اللغة العربية، المهارات الناعمة) بالإضافة إلى غياب تفعيل مايسمى بالتكوين بالتناوب الذي من المفروض أن يتم التنسيق فيه مع عدد من أصحاب الأوراش المهنية والصناعية، في الوقت الذي لايزال فيه ” البياض ” يطبع جل استعمالات الزمن بمعهد التكوين المهني، الذي أصبح بمثابة تجمع كبير لمئات الطلبة دون أي فائدة تذكر.

ووفقا لتصريحات متتطابقة، فإن معاناة الطلبة بمعهد التكوين المهني بسيدي قاسم، زادت حدتها خلال فصل الشتاء، خاصة الطلبة القادمين من أماكن بعيدة الذين يضطرون للمكوث ساعات متعددة من أجل انتظار الحصص الموالية، بالإضافة إلى معاناة الطلبة الأفاقيين الذين لم يتم لحد الآن فتح أبواب غرف الداخلية الخاصة بهم، الذين اضطروا لكراء غرف سكنية في انتظار استفادتهم من داخلية المعهد التي لاتزال مغلقة لحد الآن، بالرغم من أنهم يؤدون مبلغ 200 درهم للشهر مع التأمين دون استفادتهم من خدماتها، الأمر الذي جعل العشرات من الطلبة ينقطعون من الدراسة بسبب البعد وغياب وسائل النقل، الشيء الذي يؤدي إلى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي في هذا المرفق العمومي، ناهيك على أن العشرات من الطلبة لم يستفيدوا لحد الآن من المنحة الدراسية الخاصة بالسنة الماضية، بالرغم من أن ملفاتهم لاتزال موضوعة على أنظار الإدارة الجهوية للتكوين المهني بسلا، دون أن يتم البث فيها.

هذا، ويطالب الطلبة و أولياء أمورهم من الجهات المسؤولة، العمل على التسريع في تعيين الأساتذة المتعاقدين في جميع المواد، من أجل تمكين الطلبة من الحصول على تكونيهم العلمي والمهاراتي، مع فتح أبواب الداخلية في وجه الطلبة الآفاقيين، والتسريع في صرف رواتب المنح الخاصة بالسنة الماضية.

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