الوزيرة حيار تعين زوجها في “منصب غير مسبوق” بديوانها
حالة من السخط والغضب تلك التي تعم عددا من موظفي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بسبب توقيع الوزيرة عواطف حيار، لقرار تعيين زوجها بمنصب “غير مسبوق”.
وحسب قرار التعيين، الذي اطلعت هبة بريس على نسخة منه، فقد عينت الوزيرة حيار زوجها المقدم خديوي، مكلفا بمهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة استراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد للبلاد.
منصب زوج الوزير، وصفه عدد من المتتبعين ب”غير المسبوق”، لافتين أنه يعد مستشارا بالديوان لكن بصلاحيات كبيرة تتجاوز جميع الموظفين وأعضاء الديوان الوزاري.
واعتبر ذات المتتبعين، أن إصرار الوزيرة حيار على تعيين زوجها بمنصب “استثنائي” بوزارتها، رغم الانتقادات السابقة التي رافقت عزمها على تعيينه مديرا لديوانها، يدفع عدد من المغاربة بمطالبة رئيس الحكومة والجهات المعنية بالتحرك والقطع مع منطق “باك صاحبي” التي تسببت في الاساءة لصورة عدد من المسؤولين بشكل خاص والمؤسسات والبلاد بشكل عام.
8 تعليقات
ياودي هاد المرض ديال منكم واليكم مابغاش ايسلي ،كيفاش كظنوا ناس كتفكر هكدا غدا تخدم البلاد ،لاحولة ولا قوة الا بالله،كفانا تعليقا….
الله اكبر ، يدعون ان المغرب له ترسانة من القوانين التي تحمي سير الحياة العادلة ، ويفتقر الى قانون يطبقه معظم دول العالم التي تحترم نفسها ، منها
اولا ، يمنع منعا كليا ان يشتغل شخص تحت امرة. شخص هو رئيسه في العمل ومن نفس العاىلة، لا اعرف ان كان هذا القانون موجود في المغرب ، ولكن فعل هذه الوزيرة ان لم يحرك المسؤولين الى اعفائها فهناك علامة استفهام كبرى .
تانيا ، اذا ارتكب شخص اي مخالفة في قانون السير مثلا واتبث للمحكمة ان اكثر من 50%. من الاشخاص يرتكبون نفس المخالفة في نفس الطريق فانه لن يتابع قانونيا لان هذا يثبت انه مشكل المسؤولين وليس مستعملي الطريق ،
هذا غيض من فيض ويصعدون رؤوسنا اننا نمتلك ترسانة من القوانين ، بل هي قوانين مخرومة مليئة بالثقب تضاف الى مشاكل الفساد والاستبداد بالوطن
هي مولات الوزارة دير مابغات خلاها ليها باها.
بحال هدي خاصها تمشي بحالها بالشوهة .كيف قالو ضرب المربوطة تخاف السايبة .
هذا هو مغربنا العزيز اي واحد شد.بلاصة تابورتها ويورتها للعائلة تاعو مبروك زيدي عطي مناصب لاهلك والابناء والاعمام والخالات والاجداد مبروك عليكم
لوزيعة
فضيع جهل ما يجري,,,,,,,لا تعليق
و يتحدثون عن تخليق الحياة السياسية ؟ مصائب القوم تتوالى يوما بعد يوم عاما بعد عام و لا زالت حليمة على عادتها القديمة اما الاطر ذات الكفاءة العالية فقد حزمت امتعتها و فضلت بلاد المهجر حيث تجد فرصتها في الابداع مع حفظ الكرامة المادية و المعنوية و ليخلو الجو للسياسويين النافذين للتحكم في دواليب التسيير و هكذا دواليك و انت يا مواطن بسيط انفجر او مت كمدا فالمجتمع في الحقيقة مجتمعان مجتمع علية القوم و مجتمع المغرب المنسي
الصدقة في المقربين أولى. الحديقة ديالها الدير فيها ما ابغات. المغرب السايب.