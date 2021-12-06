فضيحة حذف الرباط من خريطة قناة جزائرية تصل الى منابر عالمية

2021-12-06 / 4:47 مساءً
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هبة بريس - الرباط

جالت فضيحة النظام الجزائري، المتمثلة في حذف العاصمة المغربية الرباط، من خريطة النشرة الجوية لقناة تابعة لإعلام العسكر، “جالت” الصحف والمواقع الدولية.

وفي هذا الصدد، نشرت وكالة “أورونيوز” تقريرا حول الفضيحة الجزائرية، مشيرة الى أن الخريطة الجوية تضمنت أسماء عواصم الدول الإفريقية المحيطة بالجزائر، بدون كتابة اسم “الرباط” عليها.

و تعمدت مقدمة النشرة الجوية، تسمية مدينة العيون المغربية ب”العيون المحتلة” في استفزاز واضح للمغاربة.

ورافقت الوكالة، فضيحة القناة الجزائرية، بتعليقات وتدوينات ساخرة لنشطاء مغاربة تفاجأوا ب”الحماقات” الجديدة لنظام العسكر التي تعبر عن عقدته الأبدية اتجاه المملكة ووحدتها الترابية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫5 تعليقات

  1. الجزايري معروف في العالم بالفم مشرك واللسان طويل والذراع خاوي انها تربية المقبور بوخروبة الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري فقتل من قتل وحبس من حبس اما الباقي من الشمايت لا قيمة له والدليل ولا احد من الشمايت يستطيع تكوين جملة مفيدة يعرف غير الكلام الساقط وكلام العيب والنميمة والكذب وقلة الحياء

  2. “و تعمدت مقدمة النشرة الجوية، تسمية مدينة العيون المغربية ب”العيون المحتلة” في استفزاز واضح للمغاربة”
    أين هو الاستفزاز في ذلك ؟ ليس هناك أي استفزاز؛ الصحراء مغربية و لهم الحق ليقولوا ما يشاؤون

  4. لاثقة في هذا النظام العسكري الدكتاتوري الاستبدادي الذي لم يسلم منه حتى شعبه، اي دولة في العالم قتلت أكثر من 200000 من شعبها، سوى النظام العسكري الخبيث في الجزاءر، إنها تربية بوخروبة المقبور الحقد والحسد والكراهية، عقلية بوخروبة في الستينات مازالت ساءدة وتحكم، يجند النظام الخبيث حتى الشيطان من أجل معاداة المغرب، فكيف لقنوات إعلامية خبيثة وتابعة للمخابرات الشرقريحية الخبيثة لا تقوم باعمال شيطانية ابليسية ضد عقدتهم المغرب؟أللهم احشرهم مع بوخروبة وبوتفليقة وبنصالح المقبورين، اللهم سلط عليهم العذاب الشديد الذي سلطته على بوتفليقة وبنصالح وبوخروبة المقبورين، اللهم كل من أراد بالمغرب شرا اجعل كيده في نحره، اللهم انصر الأحرار الأبطال في الحراك الشعبي والثورة القاءمة ضد نظام عسكري دكتاتوري خبيث. اللهم عجل بنهاية شرقريحة المجرم وطبون تاجر الكوكايين.

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