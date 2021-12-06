بنسعيد: “علاش دور الشباب يسدو مع 6 وولادنا كيبقاو فالشوارع تال 11 ليل”

هبة بريس - الرباط

تحدث وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن دور “دور الشباب” في المجتمع.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، قال الوزير بنسعيد “تبنات فينا واحد الثقافة ديال “غي كنبنيو الحيوط”، عدد من دور الشباب بالمغرب مغلقة ، واليوم علينا طرح السؤال عن سبب هاد الاغلاق”

وتابع الوزير متسائلا “لماذا يتم اغلاق دور الشباب مبكرا “مع 6 ولا 7 ، فالوقت اللي الشباب ديالنا كيبقاو فالزنقة تال 11 ليل”، مسترسلا بالقول “وضعنا استراتيجية لفتح دور الشباب المغلقة في اطار شراكات مع الجمعيات، ثم تقديم خدمات في هذه المراكز والتي ستلقى استحسان الشباب وستعمل على جذبهم”

كما أشار الوزير إلى ضرورة وضع برامج تكوينية بهذه المراكز ك”تعلم اللغات وغيرها” لمساعدة الشباب في القضاء على شبح البطالة.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5